30 Foto che ti Faranno Innamorare Definitivamente dello Stile Rustico

Sicuramente un semplice home design in stile rustico non può riprodurre ogni aspetto della vita di un tempo e i valori legati alla tradizione. Tuttavia è possibile ricreare un ambiente che ci trasmetta in parte le sensazioni in perfetto stile rustico: con un un grande tavolo in legno per esempio, possiamo dare un tocco di tradizione alla nostra sala da pranzo. Possiamo creare anche una perfetta cucina in stile rustico, magari usando il legno per cassetti e altre parti. Lo stile rustico significa anche intimità, bisogna quindi trasformare la casa in un luogo dove sentirsi sempre al sicuro e ben accolti: questa è la chiave!

Per ispirarvi abbiamo messo insieme 30 progetti d'interni in questo magnifico stile! Ispiratevi…