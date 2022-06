9 consigli per ottenere un sacco di spazio in casa!

Come già detto in alcuni altri libri delle idee, gli spazi in una casa sono importanti, dalle aree funzionali a quelli che garantiscono privacy a ciascun membro della casa. Se la casa non è molto grande, poco importa, purché sia allora accogliente e personalizzata. Per ingrandirla, sia visivamente che percettivamente, vi sono dunque sempre più soluzioni pratiche già prestabilite oppure da realizzare, semplici ed efficaci, per rendere la metratura ancora più confortevole.

Ecco alcune idee per rendere la casa ancora più grande e spaziosa.