60 mq a Milano Così Semplici Così Speciali

Con elementi dall'impatto così forte, come la parete di fondo, si è optato per la massima semplicità, per quanto riguarda gli arredi della cucina. Essenziali e geometrici, con ante e cassetti a gola, in modo da eliminare anche le maniglie. Il piano cottura è a induzione, una scelta minimalista, che permette maggiore sicurezza e praticità nell'uso quotidiano.

Tutto è stato integrato in un unico disegno, i ripiani sono fissi e insieme alle basi diventano un unico disegno, in cui ogni cosa trova il suo posto e non manca nulla. Il frigo vintage? Un vero tocco di classe!