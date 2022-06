Una Terrazza Banale Diventa un Piccolo Paradiso

Per cominciare il pavimento è stato sostituito con dei nuovi listelli di legno. Poi l'area è stata divisa in due zone: una dedicata al pranzo e una al relax e alla conversazione. Gli arredi sono in materiali naturali, legno e bambù. La grande presenza di cuscini e il telo in copertura conferiscono al portico un'atmosfera particolarmente rilassante, molto invitante!