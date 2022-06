Una casa moderna con una mansarda tutta da scoprire

La protagonista di questo libro delle idee è una casa situata a Matarò, che presenta anche un attico con terrazza per godere dei migliori tramonti in città. La casa in questione è stata ristrutturata da un esperto, il quale è riuscito a darle nuova vita, a causa del lungo periodo di tempo durante cui è stata tenuta chiusa e dimenticata. Pertanto, fare tutto ciò non è stato facile, ma lo sforzo impiegato è visibile e vi farà dire Ne è valsa la pena! . Volete scoprire di cosa stiamo parlando?