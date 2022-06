homify 360°: una casa da sogno in Brasile

Marcio Kogan è uno tra i più influenti degli architetti contemporanei. Ci troviamo in Brasile, a San Paolo, dove l’architetto è noto per lo stile minimalista che contraddistingue il suo lavoro assieme ad una matericità intrinseca dei suoi progetti, caratteristiche principali che non sono immuni dalle forti influenze del modernismo brasiliano di architetti famosi come Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Lina Bo Bardi, Rino Levi e Affonso Reidy. I loro progetti sono conformi ai principi dell’architettura modernista che pone particolare attenzione al design degli interni e ai suoi dettagli, con una conseguente fusione di elementi tradizionali e contemporanei.

In homify, i nostri lettori troveranno una bella raccolta di opere dell'architetto Marcio Kogan. Questo articolo si trova ad analizzare Casa M&M, uno di quei casi in cui le immagini valgono più di mille parole. Questo progetto è stato creato in collaborazione con StudioMK27