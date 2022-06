Cosa non può mancare nella tua mansarda perfetta

Abbiamo finalmente deciso di recuperare il nostro sottotetto e renderlo abitabile? Prima di contattare l'architetto, il geometra o l'ingegnere edile per la stesura del progetto e la richiesta in Comune dei permessi necessari, incominciamo a pensare al risultato che ci piacerebbe ottenere. Lasciamoci allora ispirare dalle idee dei nostri esperti e scopriamo insieme cosa non può mancare nella mansarda perfetta: dalla finestra aperta nel tetto alle travi a vista, fino a un piccolo bagno, non poniamo limiti alla fantasia e prendiamo spunto da queste proposte per capire cosa vorremmo davvero creare nel nostro sottotetto. Anche se naturalmente non sarà possibile realizzare tutto ciò che avremo in mente, grazie a questo esercizio saremo però in grado di esporre con maggior chiarezza le nostre esigenze a chi dovrà redigere il progetto.