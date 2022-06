I 10 tipi di armadio che dovreste vedere

Questo armadio in acciaio con quasi un centinaio di anni, farà miracoli per gli amanti del vintage. Si tratta di un armadio molto speciale che, anche se non può sostituirsi al guardaroba principale, può però essere una grande opzione per ingressi e corridoi. Sia che lo si utilizzi per i cappotti, come per le scarpe, come suggerito nella foto, è un pezzo destinato a distinguersi in ogni angolo.