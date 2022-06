7 terrazze ideali per ricevere gli ospiti

Per proteggere il vostro spazio esterno dai venti troppo violenti e dal maltempo, oppure anche dagli occhi indiscreti, la soluzione magari è già piantata in giardino! Non occorre inventarsi chissà cosa. A volte è sufficiente sfruttare le piante e gli alberi già presenti per ricavare la vostra area relax all'aperto. Scegliete dunque il punto opportuno e da lì partite a progettare il resto installando, per esempio, una pedana in legno come quella che vedete nell'immagine e acquistando gli arredi da esterno che desiderate.