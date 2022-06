La casa da comprare se avessi i soldi che meriti

La semplicità raggiunta in bagno è il risultato di un’attenta cura per i dettagli. L'uso del bianco in combinazione con il vetro garantisce raffinatezza ed eleganza a questo ambiente.

La zona bagno è divisa della camera da una lastra di vetro, definendo chiaramente le pertinenze. La doccia e il bagno sono illuminati alla base, creando un’atmosfera tranquilla e rilassata.