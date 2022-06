La villa che c’è ma non si vede

L'architettura moderna, con il suo rigore geometrico, potrebbe intimorire chi non conosce bene questo linguaggio. Questo stile radicato nel XX secolo si è evoluto nel tempo diventano una parte importante e influente dell’architettura contemporanea. In Italia, oggi, non esistono solo bellissimi casali dallo stile rustico o palazzi rinascimentali, ma anche costruzioni che s’ispirano al modernismo e che lo proiettano nella nostra contemporaneità. Le abitazioni moderne erano spesso un elogio alla perfezione stilistica, qualche volta anche a discapito della funzionalità. Il progetto di oggi, invece, riesce a far incontrare un gusto estetico particolare con un contesto paesaggistico suggestivo, senza dimenticare però l’aspetto pratico. Tutto questo grazie al lavoro di Osa Architettura e Paesaggio.