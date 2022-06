Un mare di luce: Le Meduse

La luce è un aspetto determinante che influisce sulla percezione di spazi e volumi, ma vedere l'illuminazione soltanto da un punto di vista funzionale è un grave errore. Non ci si rende conto della possibile potenza evocativa di questi oggetti luminosi finché non si guardano le opere di Gianfranco Coltella.

Lo studio artigianale Le Meduse viene fondato nel 1993. Al nome particolare segue una storia particolare: i primi lavori di Gianfranco Coltella erano in vetro tagliato in piccoli frammenti; ogni parte veniva assemblata seguendo forme distinte e, sia per aspetto che per trasparenza dei materiali, nei primi progetti presero vita delle meduse di luce.

I prodotti che stiamo per presentare sono l'apoteosi del concetto di artigianato: oggetti completamente realizzati a mano, pezzo per pezzo, con passione infinita e per questo irripetibili ed unici. L'illuminazione interna, a led o alogena, inventa giochi di luce, riflessi da cascata e trasparenze da ghiacciaio. Le forme seguono l'istinto e l'immaginazione di Gianfranco Coltella. Esistono modelli da tavolo, da terra, da parete e anche da soffitto, come avremo modo di ammirare.

Le Meduse oggi è un brand di successo che espone ogni anno nella più importanti gallerie di design in Italia.