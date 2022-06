6 Garage Bellissimi da Copiare per la Tua Auto

C’è chi considera l’auto come un'estensione del proprio corpo perché è in grado di soddisfare due aspetti apparentemente contrastanti: la necessità di spostarsi in modo pratico e conveniente da casa al lavoro; e la possibilità di coltivare nel tempo libero quella che è una vera e propria passione. Ecco perché, se utilizzate l'auto come mezzo di trasporto, di lavoro o di viaggio il garage è un must nella vostra casa.

Il progetto dello spazio, la massimizzazione della sua funzionalità, la dimensione e i requisiti non sono esattamente elementari, per questo motivo abbiamo deciso di dedicare all’argomento un intero libro delle idee. Il garage è il luogo in cui la nostra macchina “riposa”, protetta dalle intemperie e, talvolta, dai malintenzionati; per questo è più importante di quanto generalmente non si creda.

Abbiamo selezionato degli interessanti esempi per voi, diamo un’occhiata…