homify 360°: la ristrutturazione di una casa a Treviso

L’ampliamento che completa la volumetria dell’edificio è stato rivestito in doghe di legno nelle pareti verticali e anche in falda, staccandosi così in maniera evidente da quella che è la porzione originaria. Di nuovo siamo impressionati dalla sua geometria, essenziale e ieratica, che ci riporta alla mente certe ambientazioni rese famose dal genio di De Chirico: come nei dipinti del noto pittore ritroviamo in questa immagine un silenzio senza tempo.