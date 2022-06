Come Arredare un Attico: 2 Esempi

Oggi andremo a guardare da vicino come arredare un attico e, per farlo, cercheremo di presentarvi due progetti che ospitano un arredamento moderno, pieno di stile e di design. Ma prima di tutto. perché scegliere di abitare proprio in attico?

Tra tutte le case che possiamo scegliere, abitare in un condominio non è sempre semplice. Se non si ha la fortuna di avere vicini cordiali e gentili, spesso rumori molesti o comportamenti scorretti possono susseguirsi giorno dopo giorno e come risultato eccoci alle prese con riunioni di condominio interminabili. Vivere all’ultimo piano di un edificio porta sicuramente dei vantaggi in questo senso, in quanto non ci sarà nessuno al di sopra a infastidirci. Venendo agli aspetti più architettonici, una residenza all'ultimo piano avrà sempre una quantità di luce naturale maggiore rispetto agli altri livelli dello stesso palazzo. La luce, infatti, filtra direttamente in casa, non incontrando molti ostacoli. Se la casa è state ben progettata, allora sarà sicuramente molto luminosa. Un altro motivo che porta molte persone a vivere in un attico è sicuramente la possibilità di usufruire di un grande terrazzo, oppure di un ampio balcone che si sviluppa lungo tutto il perimetro della casa. I progetti che vi stiamo per presentare hanno tutte le caratteristiche sopracitate. Ecco quindi per voi due attici speciali.