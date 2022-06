Il rapporto tra l'architettura contemporanea e il contesto

Oggi andiamo in Portogallo per parlarvi del rapporto tra l'architettura contemporanea e il contesto. Per fare ciò vi presentiamo uno studio di architettura con sede a Porto: Correia / Ragazzi. Lo studio è diretto dagli architetti Graça Correia e Roberto Ragazzi ed è composto da un team formato sia da portoghesi, sia da italiani. La loro idea di progettazione parte da una qualità compositiva raggiunta attraverso l'innovazione e il rigore dei loro lavori: l'architettura contemporanea diventa un processo di sintesi e, così, molti dei loro lavori riflettono una linea semplice e minimale. La progettazione è un processo straordinario che termina concretamente con qualcosa di materiale, ma dove intervengono anche fattori di varia natura, anche immateriali, come l'interpretazione di un luogo ad esempio.

L'ufficio è stato fondato nel 2005 dai due architetti la cui formazione viene dalla FAUP, Facoltà di Architettura, Università di Porto, e dallo IUAV, Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Prima di aprire l'ufficio a proprio nome, i due architetti hanno accumulato esperienze professionali con altri esperti del settore quali Souto de Moura, Álvaro Negrello o Virginio Moutinho e hanno partecipato a convegni sull'architettura, sia nazionali, sia internazionali. In questo articolo vi faremo conoscere in modo più approfondito i due progetti più recenti di questo studio: due abitazioni particolari, la prima a Gerês, nel nord del Portogallo al confine con la Spagna, e la seconda a Porto.