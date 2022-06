Introdurre il nero nella cucina è certamente una delle scelte più audaci che si possano fare. Associato al bianco il suo effetto è fantastico. Le cucine in bianco e nero hanno un'atmosfera intensa, quasi misteriosa, con un tocco di formalità. E creano delle relazioni intense tra tutti gli elementi che le formano. Il contrasto netto tra il bianco e il nero è capace di enfatizzare alcune caratteristiche, portandole in primo piano. Il bianco e nero può essere usato per allargarne i confini o per connettere la cucina in maniera organica con altri ambienti della casa come il soggiorno. La gamma delle possibilità è quasi infinita. Partiamo quindi nell'esplorazione di queste 10 fantastiche cucine in bianco e nero. Seguiteci!