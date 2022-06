Il prima e dopo della ristrutturazione di una casa romantica

Andiamo nella storica città di Calatayud, nella provincia di Zaragoza, per conoscere da vicino la ristrutturazione di una casa privata nata da una bella storia d'amore, in un hotel romantico e affascinante. Stiamo parlando dell'Hotel Castello di Ayub, o quello che un tempo fu conosciuto come Villa Sanchez, una bella casa costruita nel corso degli anni venti e che per decenni è stato la dimora del matrimonio di Ricardo Sánchez Cuenca e sua moglie Berta, ora un hotel quattro stelle nel centro della città. Responsabile per la realizzazione dei lavori e per adattare casa Sanchez agöli standar di comfort e lusso moderni è stato lo studio Arquigestión Aragona SLP , che ha saputo accompagnare una ristrutturazione attenta e rispettosa dell'antico a solennità e bellezza, per una residenza che sa adattare stile vintage e funzionalità alle esigenze dei nostri giorni.