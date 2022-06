Idee Pareti: 19 Esempi con le Nicchie che Fanno per Te

Le opzioni quando si decide di decorare le pareti della casa sono infinite, dai colori differenti, ai quadri, alle opere d'arte, alla carta da parati in alcuni casi, alle luci, ma in ogni caso non si pensa con immediatezza alla possibilità di lasciare degli spazi vuoti. E cioè inserire delle nicchie nella configurazione delle pareti, o sfruttarne di già esistenti, come mezzi per dare vita a design interessanti che possano animare le pareti della casa. Come vedremo in questo Libro delle Idee, è possibile utilizzare le nicchie per creare degli spazi di esposizione, o illuminarle in maniera mirata, per creare una tessitura nuova, che richiami l'attenzione e ponga in evidenza aree scelte della parete. Insomma, le nicchie possono diventare un efficacissimo mezzo per riconfigurare le pareti della casa. Senza indugiare oltre, vediamo insieme come. Seguiteci.