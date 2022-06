Vasi moderni da interno: una forma d'arte

Parliamo oggi di vasi moderni da interno. Ma dimenticate le solite forme. Anche quando vi sembrerà di vedere il tradizionale vaso a mo' di bottiglia, o quello tondo e un po' pienotto, in realtà starete osservando sottili vasi da appoggiare alla parete. Perché i vasi moderni da interno non riempiono solo tavoli e pavimenti. Si appendono al muro, scendono da un soffitto, giocano con le forme e con i materiali. Di vetro, diventano ferma libri. In tessuto cementato paiono un panno che qualche strana legge fisica ha reso indistruttibile. In pietra, simulano la leggerezza della carta. Che siate per il colore o per lo stile minimal, che cerchiate vasi moderni da interno per un grande mazzo di fiori, per un solo stelo o per fiori artificiali, le dieci idee che abbiamo raccolto per voi vi stupiranno!