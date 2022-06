L'illuminazione con il vetro soffiato di Lasvit

Ecco forse una delle opere più incredibili: prodotto durante il Milano Design Week 2014, Magnetic è stato creato in collaborazione con il designer Libor Sošťák ed è molto di più che un semplice lampadario su misura. L’installazione mostra come il vetro e la luce possano dialogare perché rappresentano due entità profondamente connesse. Come si fa a non restare estasiati davanti ad un’opera quasi magica, dove la luce centrale si muove come un pendolo, illuminando in modo diverso il vetro tutt'attorno.

Altri progetti di luce? Leggete questo Libro delle Idee.