Una casa moderna senza paragoni

Il tono rigoroso e pesante di questa facciata, in realtà non è altro che il risultato della sua materialità coinvolgente, come se si trattasse di una conchiglia in cemento armato, che circonda e protegge un interno morbido e delicato. Concettualmente, il progetto è partito dalla premessa di creare due principali volumi distinti, la cui unione si sarebbe ottenuta attraverso un ambiente più piccolo e discreto. Quest'ultimo è rivestito da pannelli di Viroc Negro (pannelli a base cementizia e fibre di legno) allo scopo di spiccare il meno possibile rispetto ai due volumi principali, mantenendo così una costante sintonia in tutta la composizione.