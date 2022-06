5 progetti di ristrutturazione da cui imparare tutto

Come regalare personalità ad un appartamento d'epoca? La soluzione è puntare su un elegante mix di stili, come vediamo in questo esempio proposto dall'Arch. GINO SPERA. Qui infatti il grande open space che ingloba la zona giorno è caratterizzato dalla perfetta fusione di materiali ed elementi d'arredo diversi: il parquet a spina di pesce, le maioliche in cucina, il divano in velluto con pouf, il mobile moderno della Tv, il tavolo e le sedie in plexiglas… tutto è sapientemente mischiato e combinato per dare vita ad un ambiente unico.