Il tuo prossimo nuovo appartamento!

Questo appartamento in Polonia, dello studio CONCEPTJOANA, è uno spazio dal carattere decisamente contemporaneo, dai toni moderati, ma che non ha paura di osare, nelle forme e nei colori, quando si tratta di farlo nei punti giusti! La casa è piuttosto ampia e sviluppata su più livelli, con ambienti in continuità tra loro, per quanto riguarda la zona giorno. Un elemento ricorrente in vari ambienti della residenza è l'acquario, vero tocco di eleganza e personalità, che rende gli spazi davvero unici e magnetici! Insomma, non capita spesso di trovare acquari incastonati a parete, in un appartamento.