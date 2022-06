8 Cucine Rustiche da Perdere la Testa

Le cucine non sono più quelle di una volta: oggigiorno sono spesso zone della casa dedicate solo alla preparazione dei pasti. Non si vivono più come un tempo.

Un tempo, la funzionalità era l’unico parametro da considerare, senza dare molta attenzione a dettagli o design innovativo. Oggi, la storia è diversa. Le cucine accolgono fra le loro mura varie attività e, soprattutto, non solo quelle legate alla gestione del cibo, ma anche alle relazioni fra persone e alla compresenza di studio, lavoro, svago.

Ciò che rimane immutato è il calore che invita a restare, a trattenersi, a sentirsi a proprio agio. Lo stile rustico è ciò con cui molti scelgono di conservare questo spirito tradizionale.

Eccovi 8 esempi che lo dimostrano…