homify 360°: La concha, una ristrutturazione in pietra e vetro

Oggi vi presentiamo una ristrutturazione che il New York Times ha definito un cottage in pietra e vetro , un progetto pluripremiato in diversi concorsi di design internazionale, che però si ispira dichiaratamente alla Grande pianta di Roma di Giambattista Nolli.

La Concha è infatti un'abitazione che è stata sviluppata come un fluido piano tridimensionale, la ristrutturazione di un fienile del XV secolo trasformato in una perfetta casa di famiglia del XXI secolo, che mira ad integrare perfettamente spazio interno ed esterno.