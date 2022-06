Home staging: un intervento delicato e romantico

Qui ad homify abbiamo a lungo parlato dell’home staging e della sua importanza. Si tratta di un fenomeno piuttosto recente, mirato a svecchiare, ammodernare, rivalutare e mettere in risalto i punti di forza di una determinata casa. Di solito si ricorre all’home staging quando si ha necessità di vendere o affittare un immobile, e magari ci si rende conto che le sue condizioni attuali non ne facilitano l’obiettivo. Un intervento di home staging può includere infine il recupero di parte dei rivestimenti originari, così come parte dell’arredo, se lo si ritiene opportuno, ma può anche escludere questa possibilità è considerare un arredo ex novo, pensato solo ed esclusivamente per rendere il prodotto accattivante agli occhi della clientela.

Questo è proprio ciò che è accaduto al protagonista del libro delle idee di oggi, un appartamento su due livelli nel comune di Cesenatico situato in una struttura di nuova costruzione, deliziosa si, ma abbandonata a sé stessa! Per fortuna però, l’intervento dell’esperta Mirna Casadei ha risollevato lo spirito della casa, sottolineandone la straordinaria particolarità… vediamone il risultato!