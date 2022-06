Il soppalco in legno: per dare una nuova forma alla casa

Per ricavare un piano rialzato in questa casa di montagna ristrutturata è stato utilizzato un soppalco in legno, che ha permesso di aggiungere una zona relax utilizzata anche come camera per gli ospiti. Il soppalco è in XLam, cioè in pannelli costituiti da diversi strati di tavole in legno di abete incollate e incrociate. In questo modo è stato possibile anche ricavare, nella zona sottostante, una confortevole cucina. Anche la scala che collega il soppalco con la zona giorno è in legno. Luminosità e calore sono caratterizzano un ambiente caldo e intimo, grazie alla predominanza delle strutture lignee. I parapetti del soppalco sono di cristallo, in modo da favorire la circolazione della luce naturale.