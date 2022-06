La cucina è forse l’ambiente più importante della casa. Qui prepariamo le nostre ricette, passiamo del tempo con la famiglia, invitiamo amici e tanto altro. Se la camera da letto e il bagno sono spazi privati, la cucina è l’esatto opposto: spesso una bella cucina può rivalutare l’arredamento di un’intera casa. Perché vi stiamo dicendo questo? Per portarvi a non trascurare questo spazio che non è solo il bigliettino da visita per i vostri ospiti, ma soprattutto una stanza che influenzerà la qualità della vostra vita in casa.

Quest’oggi, invece di proporvi la solita lista di cucine minimaliste, vi parleremo di una storia: la storia di una cucina davvero molto piccola che però ha trovato il suo perché con un progetto d’interni condotto da Italian Home Attitude da prendere come esempio.