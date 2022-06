Un sottotetto ristrutturato per un nuovo inizio

La camera dei bambini è molto ampia e spaziosa. Gli arredi sono stati sistemati perimetralmente alla stanza, in modo da lasciare l’intero spazio centrale ai giochi e al divertimento. A differenza della camera da letto, qui oltre ai lucernari è presente anche una piccola finestra lungo l’altezza della stanza. Per garantire ancora più luce, da una trave all’altra è stato istallato un sistema di faretti che, puntati in direzioni differenti, sono in grado di illuminare contemporaneamente ogni lato della stanza. I letti sono diversi tra loro, e questo per meglio rispettare la personalità dei teneri ospiti.