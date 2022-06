8 appartamenti moderni con scale fantastiche!

Su quali scale puntare per rendere dinamico un appartamento in stile scandinavo? Domanda quasi retorica: la variante a chiocciola, decisamente trendy e dal sapore iconico e divertente. In questo specifico progetto d'interni, il bianco e il legno scelte come finiture per tutta la casa, compaiono nella stessa misura e con lo stesso equilibrio volumetrico nelle scale.