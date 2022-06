homify 360°: una villa a Orsay

Il primo passo lo facciamo in cucina. Ci accorgiamo di come gli arredi siano assolutamente moderni, un tema che riguarda anche tutto il resto della casa. Al centro troviamo un’isola che dispone anche di un piano utilizzato come area snack, circondato da sgabelli. Sulle due pareti abbiamo il lato dei fornelli e quello degli elettrodomestici. I colori sono decisi, con l’isola dalla forma rettangolare bianca e rossa, mentre il resto della cucina è di un nero lucido. Invece i rivestimenti dei pavimenti, come quelli delle pareti, mantengono un tono neutro.