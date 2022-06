Il miglior modo per approcciare un progetto è quello di scoprire lo stile di arredo che fa per voi tra tutte le idee di interior design che troverete su cataloghi, riviste e in internet. Ma è anche importante prendere in considerazione vari aspetti che attengono all’interior design. Scopriamo quali.

Quali sono gli aspetti di interior design da non tralasciare?

L’interior design ha a che fare con vari aspetti che toccano non solo l’arredo di una casa, ma che vanno dai telai delle porte alle finiture per le luci, dall’illuminazione all’acustica delle stanze. Un progetto ben strutturato di interior design prediligerà ad esempio finiture che non solo soddisfano gli standard di sicurezza, ma che sono anche esteticamente gradevoli e si armonizzano con il resto degli arredi. Anche l’illuminazione, sia elettrica sia naturale, svolge un ruolo molto importante nella definizione della funzionalità di una stanza. Per questo è importante prevedere un’illuminazione perfetta a seconda dell’uso di ogni particolare spazio: ad esempio, le porte finestre forniscono molta luce a una stanza, il ché le rende ideali per ambienti di lavoro e soggiorni, mentre l’illuminazione a incasso e le lampade con paralume danno una luce romantica e suggestiva, perfetta per una camera da letto; per un’area di lavoro, invece, è importante implementare un sistema di illuminazione economico. L’acustica delle stanze è un altro importante aspetto di interior design da prendere in considerazione, dato che la modalità con cui viene realizzata una stanza può avere un forte impatto sulla sua acustica. Alcune strutture infatti aumentano naturalmente l’effetto del rumore, mentre altre lo smorzano, e di questo va tenuto conto a seconda dell’uso della stanza.

Come posso realizzare idee di interior design?

Troverete molti spunti online e offline che vi aiuteranno a portare a termine al meglio i vari progetti di interior design della vostra casa o eventualmente a spiegare in modo dettagliato a un esperto quali sono i vostri desiderata. Sì, perché chi non si sentisse in grado di affrontare da solo un progetto ambizioso di interior design per la propria abitazione dovrebbe rivolgersi a un interior designer professionista, che sarà in grado di tener conto di tutti gli aspetti qui sopra elencati, fondendoli con gusto e sapienza.

Come posso trovare idee di interior design?

Su homify troverete tantissime idee di interior design, che vi daranno un’ampia panoramica di quanto offre il settore, oltre a poter selezionare direttamente dalla piattaforma l’interior designer adatto al vostro progetto.