Idee illuminazione soggiorno

L’illuminazione in un soggiorno è un fattore importante, perché determina l’atmosfera che si respirerà in un ambiente in cui passerete momenti di relax, svago e lavoro: per questo deve essere confortevole per gli occhi e adatta a ogni tipo di situazione.

Quali sono le migliori idee per l’illuminazione del soggiorno?

La scelta tra lampadari centrali, faretti, abat-jours, appliques o piantane rappresenta una decisione importante per l'illuminazione di un soggiorno e dipende dalle dimensioni e dalla strutturata della stanza, ma non solo. Per pranzi e feste tra amici sono da prediligere illuminazioni forti, mentre luci soffuse e rilassanti sono perfette per una cena romantica o ancora per una serata di relax passata sul divano. L’ideale sarebbe poter disporre di un sistema di luci dimmerabile, che permette di poter cambiare l’intensità della luce a seconda delle occasioni. Molte soluzioni di illuminazione di un soggiorno possono essere combinabili e vanno scelte in base ai vostri gusti personali e alle vostre esigenze. Ad esempio, se nel vostro soggiorno avete un grande divano centrale, utilizzate faretti da parete rivolti verso l'alto, in modo evitare il fastidio della luce puntata negli occhi, senza dover rinunciare a un’illuminazione intensa, ma se invece volete mettere in risalto il tavolo, optate per faretti da soffitto, in modo da ottenere un’illuminazione dall’alto e avere il tavolo sempre in piena luce. La posizione corretta per una lampada a piantana invece è quella angolare, o alle spalle del divano. Molte piantane hanno l'accensione modulare, quindi anche in questo caso potrete regolare la luminosità a seconda delle vostre esigenze. Un altro utile accorgimento per l’illuminazione del soggiorno ha a che fare con la luce naturale: provate a eliminare la porta lasciando solo un grande arco, che renderà la stanza più ampia e luminosa.

Come posso realizzare l’illuminazione del soggiorno?

Per chi non si sentisse sufficientemente sicuro delle proprie capacità di scegliere e installare sistemi di illuminazione per il soggiorno, le figure professionali esperte in questo settore non mancano. Affidatevi ai servizi di un interior designer o di un progettista di sistemi di illuminazione: sapranno consigliarvi e realizzare le migliori soluzioni di illuminazione per il vostro soggiorno.

Come posso trovare idee per l’illuminazione del soggiorno?

Lasciatevi ispirare da homify per l’illuminazione del soggiorno: oltre alle idee e alle soluzioni più all’avanguardia, troverete anche i migliori esperti del settore che potrebbero rivelarsi un valido aiuto per il vostro progetto. Trovare l’idea progettuale e il professionista che fa al caso vostro non potrebbe essere più semplice.