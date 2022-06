Il giardino è uno degli ambienti della casa più belli da progettare e che, alla fine dei lavori, dona grandissime soddisfazioni, in termini di relax e pace che in esso si può godere. Tra i tanti aspetti da considerare c’è anche l’illuminazione del giardino, di sicuro un fattore che non deve essere lasciato al caso. Scopriamo qualche utile accorgimento.

Quali sono le migliori idee per l’illuminazione del giardino?

Quando si sta progettando l’illuminazione di un giardino è importante capire quali siano i modelli di lampade da giardino e le soluzioni di illuminazione più funzionali e soprattutto che facciano al caso vostro, adattandosi alla struttura del vostro giardino e alle vostre esigenze. I segnapassi con sfere a led, ad esempio, sono soluzioni decorative nate per tracciare un percorso e quindi si adattano a illuminare sentierini, il bordo di una piscina, il perimetro di un prato o per valorizzare delle aiuole. Le lampade da soffitto per esterni invece sono una buona soluzione per chi vuole illuminare un gazebo o un terrazzo con rampicanti, mentre le lampade da incasso nel muro o interrate sono molto funzionali per illuminare scalinate e angoli bui. Scegliete lampade a sospensione da esterno, lampioni e lanterne da giardino come soluzioni di illuminazione per un giardino con roseti e cespugli: in questo modo potranno gettare luce su questi punti a effetto del vostro giardino, che ne usciranno valorizzati. Una soluzione di illuminazione da giardino molto ecologica e sempre più in voga sono i faretti a energia solare, che possono illuminare gli spazi esterni senza la necessità di predisporre impianti elettrici e con il minimo dispendio energetico.

Come posso realizzare l’illuminazione del giardino?

Se l’entusiasmo non vi manca ma non vi sentite all’altezza di organizzare l’illuminazione del vostro giardino da soli, allora è bene che vi affidiate a un progettista di sistemi di luce, che ha la conoscenza, le competenze e il livello innovativo per pianificare, progettare e realizzare progetti di illuminazione estetici e funzionali anche per giardini e spazi esterni. Sarà lui a guidarvi in tutte le fasi che vi porteranno a creare una perfetta illuminazione per il vostro giardino.

Come posso trovare idee di l’illuminazione da giardino?

Le idee per l’illuminazione da giardino non mancano, sia nelle riviste e nei cataloghi di arredo, sia in internet, nei siti web specializzati e nei portali di fai da te. Homify vi offre il meglio degli spunti sull’illuminazione da giardino, insieme a informazioni e contatti di progettisti di sistemi di luce, che potranno pensare a tutto al vostro posto.