Idee illuminazione camera da letto

Una camera da letto moderna dovrebbe avere non solo un layout molto elegante, ma anche un’illuminazione curata, che la renda un perfetto luogo di relax oltre che un ambiente confortevole.

Quali sono le migliori idee per l’illuminazione di una camera da letto?

Una regola importante da seguire è che una camera da letto non necessita di un’illuminazione forte: optate dunque per una luce indiretta che non disturbi il riposo, fatta eccezione per il guardaroba, in cui invece la luce dev’essere più intensa. Per ottenere questo risultato posizionate vari punti luce all’interno della stanza, che possano funzionare indipendentemente uno dall’altro in modo da gestire l’illuminazione in base alle vostre esigenze. Tra questi una bella lampada da terra, da collocare in un angolo buio della camera da letto: sarà un valido aiuto per rendere la stanza più luminosa e piacevole. Le scelte a disposizione per questi tipi di lampade sono le più varie, come quelle a stelo, perfette in una camera da letto in stile contemporaneo, o con paralume, ottime soluzioni in camere dal gusto un po’ country. Classici senza tempo sono le abat jour, davvero perfette per l’illuminazione di una camera da letto: con la loro luce calda e soffusa creano un’atmosfera molto riposante, che concilia il sonno. Per illuminare camere da letto piccole prediligete applique a parete, per lasciar libero lo spazio sopra al comodino. Idealmente poi l’illuminazione di una camera da letto dovrebbe adattarsi al tema di arredamento che avete scelto per la stanza. Quindi largo alle lampade traforate nei colori della terra in una camera in stile orientale, a quelle minimal dalle forme geometriche in una camera moderna e a quelle ad arco in camere da letto con un sapore vintage.

Come posso realizzare l’illuminazione della camera da letto?

Chi non si sentisse troppo portato a organizzare l’illuminazione della propria camera da letto dovrebbe prendere in considerazione l’idea di affidarsi a un progettista di sistemi di luce, il professionista esperto in tutte le questioni che hanno a che vedere con l’illuminazione di spazi interni ed esterni.

Come posso trovare idee di illuminazione per la camera da letto?

Sono tante le fonti offline e online per cercare idee di illuminazione per una camera da letto. Internet in generale è una vera e propria miniera di spunti nel settore arredo e la piattaforma di homify, in particolare, è il sito ideale, in cui scorrere le immagini e i “libri delle idee”, salvare i vostri preferiti nella wishlist e mettervi in contatto con gli esperti di homify per ricevere ulteriori suggerimenti e consigli.