Idee soggiorno piccolo

Un soggiorno può essere arredato in moltissimi modi, tuttavia ci sono una serie di aspetti di cui si dovrebbe tener conto se siete alla ricerca di idee per un soggiorno piccolo.

Quali sono le migliori idee per un soggiorno piccolo?

Per un soggiorno piccolo è sempre bene puntare sui colori chiari e tinte pastello, che creano un effetto di spazio e luminosità facendo apparire la stanza più ampia di quanto sia in realtà. Ad esempio il colore bianco o tendente al grigio è un jolly, va bene in ogni situazione e aumenta la spazialità: torna molto utile quando si ha un soggiorno piccolo, che con l’utilizzo di colori scuri andrebbe non solo a incupirsi, ma anche a restringersi. Cercate di prevedere finestre e porte a vetri per massimizzare la luce naturale: infatti più le finestre sono piccole e più la camera sembrerà angusta. Con la scelta delle giuste tende poi potrete dare un senso di ariosità all’ambiente: optate quindi per tendaggi ampi, vaporosi, di colore neutro. Un altro fattore fondamentale è l’illuminazione artificiale, che deve essere confortevole e soft quando necessario. È importante non riempire il soggiorno di mobili e oggetti e inserire solo l’essenziale. Lo stile minimal è perfetto per un soggiorno piccolo: optate per mobili multifunzionali e salva spazio, dalle linee rette e semplici. L’impressione che comunicano queste forme è, infatti, di leggerezza, ordine e ariosità. Scegliete un divano con un cassetto, che vi aiuterà a tenere tutto in ordine. Puntate poi sui materiali leggeri e trasparenti, come il vetro o la plastica o il metallo, sempre in toni chiari. E posizionate uno specchio alla parete: se è grande e arriva fino a terra darà maggior profondità all’ambiente, facendolo apparire ancora più grande.

Come posso realizzare un soggiorno piccolo?

È divertente ideare il proprio soggiorno piccolo da soli: le soluzioni di arredo e le idee progettuali sono davvero innumerevoli, senza contare il fattore creativo, che vi permette di lasciare libero spazio ai vostri gusti. Per chi invece si sente un po’ meno portato per questo progetto, il suggerimento è quello di avvalersi dei servizi di un interior designer, il professionista che sarà in grado di sfruttare ogni angolo del vostro soggiorno piccolo con gusto e secondo criteri funzionali.

Come posso trovare idee per un soggiorno piccolo?

Le fonti di idee per un soggiorno piccolo sono davvero tante, ma il nostro consiglio è quello di affidarvi a homify, che vi offre una consulenza professionale e suggerimenti ideali per realizzare un perfetto soggiorno piccolo.