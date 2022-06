Idee camera da letto piccola

Arredare una camera da letto piccola non è un compito difficile oggi: le idee innovative sono davvero tante, così come gli spunti di progettazione.

Quali sono le migliori idee per una camera da letto piccola?

Quando si arreda una camera da letto piccola è importante adottare un arredo minimale, evitare di inserire cose inutili e ottimizzare gli spazi, con una corretta disposizione dei complementi di arredo, in particolare di quelli essenziali: armadio, letto, comò e comodini. Per quanto riguarda il letto, ad esempio, assoluto protagonista di questa stanza, sarebbe utile sceglierne uno non troppo grande, come ad esempio un letto alla francese, che unisce la comodità alle dimensioni contenute. Optate poi per letti muniti di cassettiera o con contenitori, che forniranno spazio sufficiente per biancheria e lenzuola. La presenza di uno specchio è importante non solo per poter vedere ogni mattina il vostro aspetto prima di uscire, ma soprattutto per dare una sensazione di maggiore spazialità all’ambiente. Anche l’armadio è un arredo fondamentale: utilizzate saggiamente lo spazio verticale della camera da letto piccola con un armadio a muro con ante scorrevoli, una cabina armadio da installare in uno spazio nicchia, un armadio a ponte o un armadio ad angolo. Scegliete elementi di arredo che possano essere installati a muro o mobili pieghevoli: anche il televisore, ad esempio, può essere montato a parete, così come le lampade, che in questo modo non occuperanno spazio sul comodino della vostra camera da letto piccola. Largo alla luce naturale, con grandi finestre, ideali per rendere una camera da letto piccola accogliente e confortevole.

Come posso realizzare una camera da letto piccola?

Una camera da letto può essere facile da progettare per quanto riguarda le scelte di arredamento e colore, ma quando si tratta di una camera da letto piccola alcune problematiche e soluzioni vanno accuratamente calcolate in base alle specificità dello spazio in questione. Ecco perché in questi casi, se il vostro budget ve lo permette, può essere un’ottima idea andare sul sicuro e affidarsi a un interior designer: questo professionista sarà in grado di ideare, arredare e progettare ogni centimetro della vostra camera da letto piccola con gusto, funzionalità e attenzione ai dettagli.

Come posso trovare idee per una camera da letto piccola?

Affidatevi a homify per trovare idee per la vostra camera da letto piccola: saprà fornirvi tutti gli spunti che vi servono, insieme a informazioni e contatti sui migliori esperti del settore casa.