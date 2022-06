Idee bagno piccolo

Con le nuove soluzioni di arredo presenti sul mercato avere un bagno piccolo non è più un problema: basta sapere come ottimizzare gli spazi disponibili con i giusti accessori, utilizzare la superficie disponibile in verticale con colonne accessoriate, mensole e pensili, rispostigli in quota nei controsoffitti.

Quali sono le migliori idee per un bagno piccolo?

Anche se lo spazio è limitato, non è difficile realizzare delle idee di design funzionali per un bagno piccolo. La scelta di mobili e arredi da bagno perfetti per ambienti piccoli sul mercato è davvero ampia: lavabi compatti freestanding o integrati, portalavabo ad angolo, pensili salvaspazio da collocare sopra i sanitari e capienti soluzioni di contenimento, piccole vasche da bagno e piatti doccia flessibili. Questo senza dimenticare che avete anche la possibilità di farvi realizzare mobili su misura, in modo da poter usufruire al meglio dello spazio che avete a disposizione, personalizzandolo al massimo. L'illusione dello spazio può essere creato con un uso attento di specchiere, illuminazione funzionale e piastrelle riflettenti; anche le piastrelle decorative funzionano bene in piccole stanze, perché aggiungono stile senza sovraccaricare lo spazio. Se avete un bagno piccolo collegato alla camera da letto potete valutare di rimodellare lo spazio in un unico open space, oppure di installare porte scorrevoli in vetro in modo che l’ambiente possa essere aperto o chiuso, come e quando lo desiderate.

Come posso realizzare un bagno piccolo?

Per realizzare le vostre idee per un bagno piccolo a volte possono non bastare creatività e senso pratico. Come altri spazi della casa, anche il bagno, soprattutto se piccolo, ha dei suoi requisiti specifici, che richiedono professionalità ed esperienza per essere trattati. Ecco che l’idea di avvalersi di studi di progettazione o di interior designer specializzati in bagni può essere la soluzione migliore: questi esperti sapranno guidarvi passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione del vostro bagno piccolo, passando per la scelta di arredi, sanitari, piastrelle, tende e colori alle pareti, in modo che il risultato sarà garantito.

Come posso trovare idee per un bagno piccolo?

Come avete visto, le idee non mancano, e sono disponibili su più fonti: cataloghi e riviste di design, showroom, negozi di arredo e ovunque in internet. Per avere qualche suggerimento in più, date un’occhiata agli spunti per i bagni piccoli su homify: qui troverete anche delle utilissime liste di esperti, che vi permetteranno di trovare l'esperto locale che faccia al caso vostro.