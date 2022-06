Molte persone trascurano le potenzialità dell’ingresso quando si tratta di fornire spazio di contenimento. Eppure le idee per posizionare al meglio un armadio in ingresso sono davvero tante e adatte a tutte le esigenze.

Quali sono le migliori idee per l’armadio in ingresso?

L’ingresso di un’abitazione è un vero e proprio biglietto da visita, per questo non bisogna trascurarlo: non è solamente una zona di passaggio, ma deve essere curato nei minimi dettagli. Se sarete oculati nel posizionamento dei mobili e utilizzerete bene la superficie che avete a disposizione, il vostro ingresso potrà davvero diventare uno spazio di contenimento molto utile e capiente, senza mai apparire disordinato. Scegliete soluzioni di contenimento intelligenti per il vostro ingresso, come una cassettiera bassa, che vi permetterà di tenere in ordine ogni cosa e che potrà essere utilizzata anche come panca, utile ad esempio per sedervi e mettervi le scarpe prima di uscire. Aggiungete poi degli scaffali a giorno, pratici per appoggiare gli oggetti da tenere a portata di mano. Per un ingresso stretto, ideale un armadio con ante chiuse e scorrevoli, che non occupino posto quando le aprite, per guadagnare più spazio possibile per conservare giacche e cappotti. Un’altra ottima soluzione è posizionare una scarpiera alta e poco profonda, sempre un’efficace soluzione di contenimento per l’ingresso.

Come posso realizzare idee per l’armadio in ingresso?

Ci sono davvero tantissime idee per l’armadio da posizionare in ingresso e, per chi non ha intenzione di investire troppi soldi, anche le grandi catene di distribuzione nel settore arredo offrono soluzioni di contenimento funzionali ed economiche. Chi invece non vuole lasciare nulla al caso può chiedere l’intervento di un interior designer che progetti la miglior disposizione per l’armadio in ingresso, o direttamente di un carpentiere, che potrà realizzare per voi armadi e scaffali su misura in base alle vostre esigenze di spazio.

Come posso trovare idee per l’armadio in ingresso?

Su homify troverete tante idee per il vostro armadio d’ingresso. Non importa quale sia la struttura delle scale o se l’ingresso sia più simile a un corridoio o a una cavità nel muro che a una sala: inserendo un armadio e magari anche lampadario e un tavolino, è possibile trasformarlo in una parte funzionale ed elegante della casa. Quindi se avete bisogno di ispirazione per qualsiasi cosa, dall’armadio alle soluzioni di contenimento fino agli accessori per l’ingresso, visitate la pagina di homify, che vi fornirà anche informazioni e contatti dei migliori professionisti del settore casa.