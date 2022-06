Idee armadio camera da letto

Quando si è alla ricerca di idee per l’armadio della camera da letto è importante partire da un presupposto: creare un ambiente funzionale e gradevole, facendo attenzione anche al design e all’estetica.

Quali sono le migliori idee per l’armadio della camera da letto?

Quando si pensa alla zona di contenimento per la camera da letto nasce subito un dilemma: armadio o cabina? Certo queste due soluzioni devono essere adottate in base alla struttura e agli spazi a disposizione, oltre alle proprie esigenze. In genere, se non avete a disposizione metrature importanti per la vostra camera da letto potrebbe essere un’idea migliore propendere per il più classico e capiente armadio, senza contare che in un armadio gli abiti appesi sono molto meno esposti alla polvere. È anche vero però che la cabina armadio dà la possibilità di ottimizzare sia lo spazio per il guardaroba sia lo spazio esterno della camera da letto, sfruttando a pieno gli angoli della stanza. In ogni caso, che decidiate per armadi o per cabine armadio potrete sbizzarrirvi con colori e materiali diversi, combinandoli secondo i vostri gusti. Per un armadio, ad esempio, esistono soluzioni modulari e personalizzabili con modelli, materiali, finiture, accessori, attrezzature interne a scelta, adattabili in altezza, larghezza e profondità, ante battenti, pieghevoli, scorrevoli e complanari. Anche per le cabine armadio le soluzioni sono molteplici: con cartongesso o utilizzando pareti mobili alte fino al soffitto, interni declinati a piacere con cassettiere, a terra o sospese, ripiani, specchi, porta pantaloni, portabiancheria, porta scarpe estraibili, mensole con luce integrata e molto altro ancora. Senza contare che sono stati ideati anche configuratori di armadi, grazie a software dedicati che permettono di creare e visualizzare la propria composizione!

Come posso realizzare idee per l’armadio della camera da letto?

Realizzare idee per l’armadio della camera da letto non è difficile, basta sfogliare cataloghi delle grandi marche di arredo per trovare soluzioni efficaci e anche economiche. Chi invece non si sentisse troppo portato per il fai da te, dovrebbe valutare di affidarsi a un interior designer, in grado di progettare centimetro per centimetro la vostra camera da letto in modo funzionale ed esteticamente inappuntabile. Anche un carpentiere professionista potrebbe realizzare la soluzione che fa al caso vostro senza passare da un progettista.

Come posso trovare idee per l’armadio della camera da letto?

Tra le tante fonti di ispirazione per idee armadio per la camera da letto c’è homify, in grado di unire spunti di design, perfetti per gli amanti del fai da te, a liste complete di esperti del settore casa, per chi invece preferisce mettersi nelle mani di esperti.