I giardini pensili di Babilonia erano annoverati tra le sette meraviglie del mondo: sono passati ben 2.700 anni e i giardini pensili sono ancora diffusi in ogni angolo del pianeta, dall’India al Giappone, e in grandi e moderne città come Chicago, Singapore, Londra, Parigi, New York sono sempre più numerosi i progetti in cui architettura e natura si combinano per regalare una maggiore qualità della vita anche nelle grandi metropoli. E il recente successo del Bosco Verticale, progettato dall’architetto italiano Stefano Boeri, che ha ottenuto il premio come miglior edificio al mondo del 2015, ne è la prova.

Quali sono le idee migliori per giardini pensili?

Oggi più che mai i giardini pensili sono una soluzione interessante e di grande successo, che dà la possibilità di avere un vero e proprio giardino sul terrazzo anche a chi non ha un giardino. Scegliendo i materiali adeguati, poi, non si avranno preoccupazioni relative a infiltrazioni, poiché oggi i giardini pensili vengono progettati impiegando materiali impermeabili di qualità. Se state costruendo la vostra casa ricordate che i giardini pensili devono essere sempre previsti in anticipo nel progetto in modo che la struttura del terrazzo sia adeguata a sopportarne il peso. Quando scegliete le piante per arredarlo fate attenzione all’esposizione solare: ogni pianta infatti necessita di determinati clima e luce, per non rischiare di trovarvi dopo qualche mese con un giardino rinsecchito e sofferente. Insieme a un corretto mantenimento delle piante, è importante prevedere anche un buon sistema d’irrigazione, per avere sempre un giardino pensile ben curato. Un’ottima soluzione per giardini pensili è anche prevedere una zona pranzo e una zona relax, in cui sentirsi completamente immersi nel verde e godere della pace e dell’ombra anche nei mesi estivi.

Che tipo di progetti di giardini pensili posso realizzare?

Lo sapevate che i giardini pensili limitano l'inquinamento acustico, assorbono l'elettrosmog, garantiscono l’isolamento termico dell’edificio, trattengono e accumulano dal 50 al 90% dell'acqua piovana e la restituiscono all'ambiente per evaporazione? Sono solo alcuni dei vantaggi che i giardini pensili possono offrire alla vostra abitazione. Ecco perché, se il budget ve lo permette, valutate di rivolervi a esperti di terrazze, cortili e outdoor, che potranno pianificare, progettare e realizzare un giardino pensile secondo i vostri gusti.

Come posso trovare idee per giardini pensili?

Su homify potrete trovare le migliori idee per giardini pensili, insieme ai contatti di giardinieri, esperti di terrazze, cortili e outdoor e paesaggisti, che usano la loro esperienza, capacità di pianificazione e di progettazione e creatività per creare giardini pensili esteticamente attraenti e funzionali.