Dedicarsi al giardinaggio è una delle attività più rilassanti, che aiuta a staccare dallo stress del lavoro e della vita quotidiana passando del tempo di qualità nel verde del proprio giardino, occupandosi delle potature, curando il prato e magari realizzando un piccolo orto officinale.

Quali sono le migliori idee per il giardinaggio?

Alcune delle attività di giardinaggio che si svolgono in modo regolare sono quelle legate alla manutenzione di base, ma a volte il giardinaggio può anche comprendere altre tipologie di intervento finalizzate a realizzare giardini progettati secondo un determinato stile. Ad esempio, se il vostro obiettivo di giardinaggio è realizzare un giardino rustico, dovrete creare un ambiente naturale e per nulla artificioso, preservando un equilibrio tra le varie specie vegetali. Per allestire un giardino roccioso, invece, dovreste utilizzare rocce non porose e pietre intervallate a specie vegetali, in ambienti ben soleggiati. Il giardinaggio in un giardino zen o giapponese è strettamente collegato anche a un lavoro di pace interiore: i tre elementi fondamentali, acqua, pietre e piante, rappresentano infatti allegoricamente il viaggio dell'uomo verso l'eterno. In Italia il giardino mediterraneo, tipico dei climi temperati e miti del bacino mediterraneo, è la scelta vincente: per il vostro giardinaggio su questa tipologia di spazio verde scegliete specie arbustive e sempreverdi, ben adattabili e resistenti. Avete un giardino piccolo? In questo caso lo stile moderno è quello vincente, in quanto è tutto costituito di linee pulite e consente di mantenere lo spazio ordinato.

Come posso occuparmi di giardinaggio?

Come dicevamo il giardinaggio può essere un hobby rilassante e rigenerante, ma anche molto faticoso. Per questo potrete anche prendere in considerazione l’idea di affidarvi all’esperienza, all’abilità e alla creatività di un giardiniere professionista, che si occuperà di far crescere piante da talee o da semi, di sfoltire arbusti, potare alberi, curare il tappeto erboso e scavare, piantare ed eliminare le erbacce da aiuole e prati.

Come posso trovare idee per il giardinaggio?

Sono davvero innumerevoli le fonti di idee di design per il vostro giardinaggio: visitate i giardini di amici, decidete quali sono le vostre piante preferite e soprattutto guardate molte soluzioni online. Su homify avete a disposizione uno strumento efficace in grado di ricercare specificamente immagini di giardini: che siano idee di giardinaggio per giardini moderni o in stile asiatico, ce n’è davvero per tutti i gusti. Potrete poi salvare tutte le immagini in un “libro delle idee” e aggiungerci anche del testo, in modo da poterle utilizzare più avanti per ricordare esattamente cosa vi è piaciuto di quell’immagine.