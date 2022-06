Lo studio nasce nel 1998 dalle diverse esperienze maturate da Raffaele Carrella in architettura, project management, interior design e allestimenti. L'attività dello studio spazia dall'architettura, ai progetti di interni e di arredo su misura per locali, appartamenti, uffici e showroom, al design del prodotto, fino alla progettazione di allestimenti, anche di grandi dimensioni, per eventi, mostre, fiere e spazi espositivi seguendo tutte le fasi dalla progettazione alla realizzazione dell'opera.

La nostra convinzione è che l'armonia e la proporzione tra i volumi, la scelta dei colori, dei materiali e della luce siano di fondamentale importanza per creare e dare un'identità ad un ambiente o ad un' architettura, nel rispetto del tipo di progetto, del contesto e del committente, per trovare le soluzioni più adatte alle diverse esigenze.

The studio was founded in 1998 by Raffaele Carrella, from his vast experience in architecture, project management, interior design and fittings. Architecture, interior design, furniture for individual rooms, apartments, offices, showrooms, construction equipment, to include large rooms for events and exhibitions fair to follow all the stages from design to implementation of the opera house for the main activity.

We believe that harmony and proportion between the volumes, the choice of colors and materials are fundamental to the creation and supply of identification in accordance with the type of project, the context and the client to find the most suitable solutions for different needs.