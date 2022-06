Proprietà legale

ITA | Noto (SR) 1981, Architetto.

Laureato con lode presso la Facoltà di Architettura di Firenze e iscritto dal 2008 all’Ordine degli Architetti di Siracusa.

Attualmente collabora con uno studio di architettura a Firenze per la progettazione di alberghi, residences, edifici per uffici.

Cofondatore delle Associazioni GGAF (Gruppo Giovani Architetti Firenze) e IMAKE (Associazione culturale per la promozione del design autoprodotto)

Con la casa editrice LetteraVentidue, ha pubblicato il libro “What’s up- 15 young european architects” (Nov. 2012) e il libro “NEEDS-Achitetture nei Paesi in via di sviluppo”, catalogo dell’omonima mostra itinerante inaugurata a Firenze nel Marzo 2011. Partecipa a numerosi concorsi di Architettura e Design e dal 2012 collabora con la rivista Compasses. Vive e lavora a Firenze.

ENG | Noto (Born 1981) Architect.

Graduate with Honors, Università degli Studi di Firenze (University of Florence, Italy).

He currently works with an architecture firm that deals with the design of hotels, private flats, office buildings. Co-founder of GGAF-Gruppo Giovani Architetti Firenze (GGAF-Young Architects Group Florence), and IMAKE (cultural association for the promotion of self-made design).With the publishing house LetteraVentidue Srl he has published What’s up- 15 young european architects” (Nov. 2012), and NEEDS- Architetture nei Paesi in Via di Sviluppo (NEEDS-Architecture in developing Countries), catalogue of the homonymous travelling exhibition inaugurated in Florence, March 2011. He has participated in numerous architecture and design competitions, and since 2012 he collaborates with the magazine Compasses. He lives and works in Florence, Italy