MM A | Massimiliano Masellis Architetti è uno studio di architettura e design fondato nel 2017 dall'architetto Massimiliano Masellis con sede nella città di Palermo in Italia.

Studio | Massimiliano Masellis, Chiara Fallea, Marta Marasà, Andrea Lombardo (Partner)

- Progettazione Architettonica - Interior Design - Progettazione Integrata per la sostenibilità ambientale - Concept Design - Design del prodotto

Collaborazioni:

- EnQuadro_Ingegneria termotecnica - Varme Kilden_Piastre Irraggianti - Progettazione e Design del Prodotto

Partecipazioni e Riconoscimenti

Biennale di Architettura - Venezia 2006 | Light+Building 2012 Francoforte | Made 2013 MI | Home&Garden Fiera Milano Istanbul 2014 | Homi Milano 2014 | Maker Faire Roma 2015 | Salone del Mobile 2015 Milano | Open Design Italia 2015 Trento.

2013 - “Nomina del progetto esemplare in territorio nazionale per la riqualificazione di immobili confiscati alla Mafia” per la realizzazione del Progetto Mandarinarte gruppi di sviluppo per Ciaculli in collaborazione con Acunamatata ONLUS e riconosciuto da Fondazione con il Sud.

2015 - Selezione per l'esposizione Open Design Italia

2017 - Selezione per la Partecipazione al Progetto White in The City - Salone del Mobile 2017 Milano

2017 - Premio Nazionale Selinunte 2017 - Progetto Mandarinarte - Riqualificazione immobile confiscato alla Mafia