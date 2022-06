L’arch. Giancarlo dell’Aquila, fondatore di GDAdesign, dopo un esperienza lavorativa maturata in Italia e all’estero, oggi svolge la sua attività negli uffici di Torino Bari e Roma, dove opera coordinando e sviluppando progetti architettonici per enti pubblici, imprese e clienti privati.

L’obiettivo dell’’attività di progettazione è l’unione dell’ imprescindibile qualità estetica con una razionale funzionalità degli spazi. Gli interni sono arricchiti dalla progettazione di oggetti e arredi. Un approccio etico alla progettazione ci spinge alla continua ricerca nella sostenibilità dei progetti, soprattuto con uno spiccato interesse e specializzazione nella progettazione bioclimatica. Già nel 2000 un progetto era stato inserito nel programma del Grenn Building Challege di Maastricht e poi valutato nel GBC di Oslo nel 2002. Oggi l’unico standard internazionale di valutazione energetica degli edifici è figlio del Green Building Challnge e si chiama iiSBE, in Italia è ITACA – iiSBE ITALIA Un network di relazioni creato in ambito progettuale e creativo è alla base della continua ricerca interdisciplinare che, arricchita da stimoli eterogenei, da vita a progetti poliedrici e innovativi. L’obiettivo è dar forma alle esigenze dei clienti, concretizzandone le aspettative, con un disegno semplice, funzionale, luminoso, flessibile e attento al rispetto dell’ambiente.