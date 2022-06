Nato a Fidenza nel 1960, mi trasferisco a Milano nel 1978 e nel 1988 mi laureo in Architettura al Politecnico. Nel 1990 apro il mio studio professionale. Realizzo le prime opere in Lombardia e in Veneto affiancando alla professione l’attività di ricerca in ambito universitario, coordinando studi e tesi di laurea su diversi modelli di sviluppo urbano, in particolare per il quartiere gallaratese a Milano. Attualmente mi dedico completamente all’attività progettuale e costruttiva, ristrutturazioni di loft, allestimento di mostre, edifici residenziali mono e plurifamiliari, appartamenti ed uffici. L’obbiettivo dei miei progetti è la semplicità e la chiarezza, queste giungono solo al termine di un processo di sintesi che raccoglie e trasforma le molteplici istanze e richieste della commitenza e le potenzialità e i vincoli del luogo. La progettazione ed organizzazione degli edifici, verte, con maggiore attenzione, alla definizione del carattere complessivo del volume, gli elementi che lo compongono, dettagli e finiture, appartengono sempre alla sua logica. I riferimenti si rifanno ad una continua e incrociata reinterpretazione della tradizione e della contemporaneità.