Lo studio DISEGNO vuole essere punto di incontro tra diverse figure che liberamente collaborano, ognuna perseguendo le proprie passioni e professionalità dall’ architettura, all’ arte contemporanea, al design. Dello studio, fondato nel 1998, fanno parte Michele Ghisi, Francesca Menegoni, Massimo Parma, laureati alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e Massimo Ghisi. L’attività dello studio, collocato all’interno dell’omonima galleria d’arte, si caratterizza per l'interazione tra arte ed architettura; un duplice approccio che trova soluzione in un'unica idea di spazio vissuto, dove l'arte viene pensata come presenza imprescindibile nel quotidiano. Passione e condivisione caratterizzano il modo di operare favorendo la creazione di luoghi veri, semplici ed unici, idonei a vivere in modo corretto e sereno, tra arredi impercettibili e rivestimenti monocromatici. Sperimentazione e ricerca della qualità del costruire caratterizzano gli interventi di recupero, restauro, nuova edificazione, interior design.