Déco nasce nel 2010 a Bergamo, posizionandosi come realtà unica in Italia: un'azienda specializzata nel mercato del decking (rivestimenti per esterni in legno composito e legno naturale).

Il progetto Déco e subito vincente: l’azienda vede costantemente crescere il proprio fatturato, affermandosi rapidamente nel mercato italiano e internazionale. Per due anni consecutivi, il 2018 e il 2019, in seguito ad una ricerca effettuata da Il Sole 24 Ore e Statista, e inclusa tra le aziende italiane“leader di crescita”. Nel 2019 il Financial Times

la segnala al 689° posto tra le aziende europee che hanno raggiunto la crescita percentuale più elevata tra il 2012 e il 2015. Nello stesso anno, uno studio condotto dall’Istituto Tedesco ITQF e La Repubblica Affari & Finanza, l'ha posizionata al

92° posto tra le 300 realtà italiane “Campioni della crescita”, con una crescita media annua del 35,2%.

Sempre nel 2019, l'azienda raggiunge un ulteriore importante traguardo: il passaggio

da Srl a SpA. Un punto focale, a conferma della solida crescita e della continua evoluzione.

Affermatasi grazie a una gamma unica di soluzioni innovative dedicate agli ambienti

esterni, Déco ha successivamente ampliato il proprio asset aziendale divenendo anche trend-setter per il mercato dell’indoor con il nuovo rivoluzionario rivestimento Clap!GO®, realizzato con polvere di minerali combinata ad una componente polimerica.

La proposta di Déco si completa mettendo a disposizione di progettisti ed interior designer anche una gamma di soluzioni continuative tra in e out, in grado di rispondere a tutte le esigenze dell’abitare contemporaneo.

Il filo conduttore e ora la continuità, sempre più ricercata nei progetti per una piacevole coerenza visiva tra ambiente esterno e interno. L'outdoor firmato Déco e quindi oggi la naturale prosecuzione dell’indoor, e viceversa: pareti continue che attraversano i serramenti, pavimenti e controsoffitti che nascono all’interno delle abitazioni per proseguire verso l’esterno. I prodotti si aprono a molteplici opportunità di utilizzo, raccontano gli spazi in un progetto globale di continuità estetica e funzionale,

assimilabile in svariati contesti: residenziali, ricettivi, commerciali.





Déco dal 2017 ha sede in un moderno stabilimento di 8.000 mq dove e presente un ampio magazzino per lo stock dei prodotti, uno dei principali punti di forza dell’azienda. Il personale interno aumenta del 25% all’anno e i nuovi uffici permettono di rispondere con la massima efficienza e rapidità a tutte le richieste.